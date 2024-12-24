Не звони мне, не звони: голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 79 0

РНК и Минцифры обсуждают возможность блокировки звонков в мессенджерах

Звонки в мессенджерах могут ограничить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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К таким мерам подтолкнула большая активность мошенников в подобных приложениях.

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность блокировки звонков в мессенджерах. Об этом пишет «Ъ».

К подобным мерам подталкивают мошеннические действия, активность которых в мессенджерах сильно увеличилась за последние годы. По данным операторов связи, около 40% звонков преступники совершают через подобные приложения, хотя всего три года назад эта цифра была на уровне 1%. Причем 70% этих звонков приходится на иностранные государства.

Сейчас рассматривается два варианта развития событий. При первом сценарии произойдет блокировка голосового трафика мессенджеров из-за границы. При втором — полностью ограничат возможность совершать голосовые звонки. Подобные запреты можно будет ввести только на уровне Роскомнадзора.

В Минцифры заявили, что пока нормативные документы, ограничивающие голосовой трафик подобных программ не разрабатываются. Кроме того, они открыты к предложениям, которые помогут решить данную проблему.

В настоящий момент сотовые операторы не имеют технической возможности анализировать звонки в мессенджерах, в том числе они не могут понять, из какой страны совершен вызов. Сейчас предотвратить мошеннические звонки через приложения можно только установкой сторонних программ на устройство.

Стоит отметить, что речь идет о блокировке именно голосовых вызовов. Все звонки в мессенджерах блокироваться не будут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram.

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