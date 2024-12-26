Предновогодний рывок: звезды на красной дорожке «Последний ронин»

В самом центре Москвы с размахом прогремела последняя премьера в этом году.

Череда премьер подошла к концу, ведь новогодние праздники не за горами, верно? Но это вовсе не повод расстраиваться, ведь последний рывок был не просто одним из самых ожидаемых событий декабря, но и полным сюрпризов. На премьере фильма собрались даже самые редкие гости отечественной эстрады, и не одни…

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