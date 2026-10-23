«Вор должен сидеть в тюрьме»: Шаляпин потребовал найти аферистов из магазина «АйфонБерри»

Шаляпин надеется, что полиции удастся найти аферистов из магазина «АйфонБерри»

Певец Прохор Шаляпин надеется, что правоохранители найдут организаторов мошеннической схемы с магазином «АйфонБерри» и помогут пострадавшим. Об этом артист заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза».

«Более трехсот пострадавших, конечно, это преступление против людей, и надо обязательно найти этих преступников. И вор должен сидеть в тюрьме, простите, это серьезная сумма», — заявил Шаляпин.

Знаменитость не просто так волнуется за пострадавших, ведь и он сам был втянут в эту мошенническую схему. По его словам, предложение получить бесплатный смартфон ему передала Лола — помощница заслуженной артистки России Анастасии Волочковой. Шаляпин сразу уточнил, что не собирается рекламировать магазин. Однако его заверили, что это не нужно: певцу предложили просто прийти за подарком и позволить снять вручение телефона.

«Я искренне обрадовался этому, там все это поснимали и все на этом, в общем-то», — рассказал певец.

Шаляпин также признался, что сам едва не стал покупателем магазина. Его привлекла цена на дорогой смартфон: по словам артиста, устройство можно было получить примерно за 200 тысяч рублей вместо 300 тысяч, если подождать месяц.

«Меня просто Бог отвел», — отметил певец.

Магазин действительно привлекал покупателей большими скидками на технику. Однако после полной оплаты заказов клиенты не получали свои товары, а деньги им также не возвращались. Число пострадавших уже приблизилось к 400.

В этой истории оказались замешаны и другие знаменитости. Народная артистка России Лариса Долина и балерина Анастасия Волочкова также фигурировали в публикациях, связанных с магазином.

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