Неприятная новость для Киева: Шольц заблокировал военную помощь на 3 млрд евро

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Олаф Шольц заблокировал военную помощь Киеву на 3 млрд евро

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Senior Airman Faith Schaefer; 5-tv.ru

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Решение о выделении «пакета» может быть принято после выборов в Бундестаг.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал военную помощь Киеву на три миллиарда евро. Как пишет Spiegel, немецкий канцлер наложил вето на новый пакет помощи Украине — до грядущих выборов в Бундестаг 23 февраля.

На том, чтобы отправить вооружения сейчас, настаивали министр иностранных дел Бербок и глава Минобороны Писториус.

Предлагалось передать, в том числе три системы ПВО и ракеты для комплексов Patriot. Но, как отмечается, Шольц не согласовал поставку, ссылаясь на то, что не хочет «ставить будущее правительство перед свершившимся фактом».

Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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