В Подмосковье раскрыли серию убийств молодых девушек 22-летней давности

Правоохранители раскрыли серию убийств молодых девушек в Московской области, которая была совершена 22 года назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

Подозревается в совершении убийств четырех девушек ранее судимый 50-летний житель Новосибирской области. Как выяснило следствие, он в 2002 году находился в Подмосковье на обучении. Мужчина изнасиловал и убил девушек. Он нападал на жертв в темное время суток. Подозреваемый делал так, чтобы девушки не могли оказать ему сопротивление, а потом насиловал и убивал.

«Одной из его жертв стала абитуриентка московского колледжа, убийство которой он совершил в лесопарке в городе Подольске. Второе и третье нападение произошло в один день в Пушкине в центральном городском парке. Четвертое убийство он совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, напав на учащуюся Московского государственного института культуры из Республики Перу», — говорится в сообщении.

После четвертого случая мужчина уехал в Новосибирскую область. На протяжении больше 20 лет дела оставались нераскрытыми, пока правоохранители не увидели в них признак серийности. Тогда было проведено исследование вещественных доказательств, в ходе которого обнаружены биологические образцы подозреваемого. После этого расследование возобновилось.

В ходе допроса мужчина признал свою причастность к убийствам четырех девушек. Он рассказал детали совершения преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь правоохранители проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Прежде суд в Омской области приговорил к 18,5 года колонии заключенного, изнасиловавшего в тюрьме медсестру. Он угрожал девушке лезвием канцелярского ножа, захватил ее в заложницы, совершил насилие и удерживал три часа. В результате правоохранители смогли освободить медсестру. Как сообщили следователи, до этого заключенный был неоднократно судим, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

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