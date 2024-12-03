Суд приговорил к 18,5 года колонии заключенного, изнасиловавшего в тюрьме медсестру

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Евгения Романова
Евгения Романова 226 0

Суд приговорил к 18,5 года колонии изнасиловавшего в тюрьме медсестру

Под Омском заключенный в тюрьме взял в заложники медсестру и изнасиловал ее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Он несколько часов удерживал девушку, пока правоохранители не вызволили ее.

Заключенный в тюрьме взял в заложницы медсестру и удерживал ее несколько часов. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области в Telegram-канале.

Все произошло 3 августа 2023 года около 15:30 в помещении оказания медпомощи. Заключенный прежде был неоднократно судим, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

«Мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, угрожая лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы медсестру, изнасиловал и удерживал ее в течение трех часов», — говорится в сообщении.

Правоохранители в результате смогли освободить заложницу. В декабре 2024 года Омский суд признал виновным мужчину по статьям «Захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Изнасилование». Его приговорили к 18,5 года лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии особого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец семь лет насиловал свою дочь, притворяясь незнакомцем. Он угрожал, что близкого человека девушки уволят с работы.

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