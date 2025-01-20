«Убийца задержан»: в «Запорожце» Гоши Куценко обнаружили истерзанное тело женщины

Актер уже давно не пользуется машиной, но местные жители распоряжаются ею по-своему.

Житель Москвы убил женщину и спрятал ее тело в машине, которая принадлежит актеру Гоше Куценко. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Как уточнил собеседник, артист уже давно не пользовался своим голубым «Запорожцем», а в день трагедии он стоял во двое одного из домов. Там даже ночевал бездомный.



ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu; 5-tv.ru

Сам Куценко уже прокомментировал ситуацию в Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшей.

«Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей», — сказал Куценко.

Как пишет пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве, произошло все в ночь с 18 на 19 января во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Между мужчиной и его знакомой разгорелся конфликт. В какой-то момент подозреваемый нанес женщине по меньшей мере 12 ножевых ранений, от которых она скончалась. Причем в этот момент мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Подозреваемый также заявил, что раскаивается в содеянном. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу задержанного. Источник 5-tv.ru также добавил, что мужчина ранее был судим за убийство, кражу и разбой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку. Девушка получила несколько огнестрельных ранений. Подозреваемым оказался сутенер.