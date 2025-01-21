Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре на курорте

Эфирная новость 53 0

Президент Турции объявил в стране траур.

Фото, видео: Reuters/Murad Sezer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте Карталкая. Там жертвами пожара в отеле стали 66 человек. Еще 51 человек пострадал.

Возгорание произошло на этаже, где расположен ресторан. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям. Его долго не могли взять под контроль.

Внутри находились более 230-ти постояльцев. Люди в панике связывали вместе простыни и пытались по ним спуститься из окон. Информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщили в нашем посольстве.

Эрдоган объявил в стране траур в память о  погибших при пожаре.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.93
-2.03 103.29
-1.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:08
Путин и Си Цзиньпин обсудили планы на 2025 год. Главное
19:57
Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США
19:46
«Нужный зверь»: кота-прапорщика Толика номинировали на международную премию
19:31
Путин и президент Египта Ас-Сиси провели телефонный разговор
19:17
Жена Сноудена подала документы на получение гражданства России
19:04
Суд решил, с кем останется дочь звезды «Реальных пацанов» Селиванова

Сейчас читают

В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Только разыгрывает трагедию? В чем близкие Яниса Тиммы обвинили Анну Седокову
Миллионы превратились в пепелище: кто из звезд Голливуда потерял дома из-за пожаров
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год