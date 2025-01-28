Уроженца Брянской области подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Серийного педофила задержали в подмосковном Орехове-Зуеве. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области. Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела задержан 34-летний уроженец Брянской области, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных статьями об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.
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По данным следствия, в январе 2025 года мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек в заброшенном здании в Орехове-Зуеве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства преступлений и ищут других возможных жертв педофила.
Ранее в январе сообщалось, что в Челябинске учащихся и персонал престижного лицея терроризирует извращенец на лыжах. Очевидцы утверждают, что неизвестный мужчина катается в окрестностях учебного заведения на лыжах, неожиданно выскакивает из кустов перед своими жертвами и демонстрирует им «хозяйство». При этом извращенца не пугает, когда на него наводят камеру смартфона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьный учитель дочери певицы Наталии Гулькиной оказался педофилом.
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