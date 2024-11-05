«Он ее пожамкал»: учитель дочери певицы Наталии Гулькиной оказался педофилом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Певица Гулькина: учитель в школе дочери насиловал детей

«Он ее пожамкал»: учитель дочери певицы Наталии Гулькиной оказался педофилом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина преподавал лечебную физкультуру.

Дочь певицы Наталии Гулькиной училась в школе, где преподавал педофил. Об этом рассказала певица в интервью на шоу телеканала НТВ.

Экс-солистка группы «Мираж» поделилась трудностями, с которыми пришлось столкнуться ее дочери Яне в школьные годы. Сейчас девушке 25 лет и данное учебное заведение позади.

Певица объяснила, что ее наследница по комплекции была несколько крупнее сверстниц. Яна подвергалась травле со стороны учащихся. И хотя девушка не была толстой, прозвище пухляк все равно за ней закрепилось.

Кроме того, учитель по ЛФК оказался педофилом, заявила исполнительница. Он насиловал детей на своей даче. Об этом знаменитость узнала лишь в прошлом году, когда педагог был арестован и новости про это показывали по телевизору. К счастью, Яне удалось избежать надругательства. Однако, от неприятного инцидента уберечься не получилось.

Поле травмы школьнице запретили временно посещать классические занятия физической культуры, а перенаправили на уроки ЛФК.

«Ходила на ЛФК, вел пожилой дяденька. Она сказала ему, что болит спина, а он ее отвел в кабинет, сказал: «Раздевайся, я буду делать тебе массаж». Я так понимаю, что он ее пожамкал. Моя дочь рыдала несколько дней, я не могла понять, что происходит. Говорит: «Можно я опять на физкультуру буду ходить?» — рассказала Гулькина.

Ранее 5-tv.ru писал об освободившимся из тюрьмы педофиле в Новосибирской области.

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