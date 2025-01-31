В Петербурге задержали скрывавшегося 14 лет киллера

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в заказном убийстве 14-летней давности. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

Убийство произошло в 2011 году. По данным следствия, задержанный вместе с подельником зарезал мужа своей знакомой, причем по ее же просьбе. По ее словам, супруг проявлял «нездоровый интерес» к их несовершеннолетней дочери.

За совершение данного преступления жена убитого обещала денежное вознаграждение — около 300 тысяч рублей.

«Злоумышленник согласился и вместе с подельником исполнил обещанное, подкараулив мужа знакомой на городской улице и нанеся ему девять ножевых ранений. Убедившись, что мужчина мертв, нападавшие скрылись», — сообщили в ведомстве.

Сейчас задержанный находится в отделении правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Позже его передадут инициатору розыска.

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