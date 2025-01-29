Тройное убийство: «черный лесоруб» расстрелял сотрудников лесничества в Калужской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 48 0

В Калужской области мужчина расстрелял троих сотрудников лесничества

Фото, видео: СУ СК Калужской области; 5-tv.ru

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Еще двух работников лесоохраны злоумышленник взял в заложники.

В деревне Усохи Куйбышевского района Калужской области «черный лесоруб» расстрелял троих сотрудников лесничества, взяв в заложники еще двоих работников лесоохраны. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сотрудники лесничества обнаружили незаконную вырубку 28 января. На следующий день они прибыли к дому «черного лесоруба».

«Мужчина открыл стрельбу и застрелил троих сотрудников лесоохраны: замдиректора лесничества, лесника и водителя. Еще двоих работников лесоохраны — мужчину и женщину — он взял в заложники и приковал наручниками в своем доме», — рассказал собеседник.

Вызвать полицию удалось женщине-инженеру, которую злоумышленник взял в заложники. Пока правоохранительные органы прибыли на место, нападавший покончил жизнь самоубийством.

По данным источника, убивший сотрудников лесничества мужчина был судим за незаконное хранение оружия, ранее у него изымали взрывчатку.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело. В региональном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ подтвердили, что четверо мужчин скончались от огнестрельных ранений.

На место преступления прибыли следователи по особо важным делам и криминалисты. Из дома подозреваемого и с места происшествия изымаются вещественные доказательства, по котором будут назначены экспертизы.

В СУ СК по Калужской области также сообщили, что в отношении «черного лесоруба» проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщину и двух ее детей зарезали в Марий Эл.

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