В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 228 0

Перед смертью у него произошел конфликт с соучредителем комплекса.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Гендиректора гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском застрелили в служебном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале.

Все произошло днем 3 февраля в кабинете гендиректора. Между убитым и соучредителем гостиничного комплекса произошел конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью.Фото, видео: Telegram/СУ СКР по Камчатскому краю/suskr41

«Мужчина, являясь соучредителем гостиничного комплекса, <…> произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия в голову потерпевшего. После чего о содеянном сообщил в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По факту убийства гендиректора возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нигерии певец отрубил своей девушке голову и носил в пакете. Музыкант признал вину, но заявил, что ни о чем не жалеет.

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В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте

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