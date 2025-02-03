В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте

Перед смертью у него произошел конфликт с соучредителем комплекса.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Гендиректора гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском застрелили в служебном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале.
Все произошло днем 3 февраля в кабинете гендиректора. Между убитым и соучредителем гостиничного комплекса произошел конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью.Фото, видео: Telegram/СУ СКР по Камчатскому краю/suskr41
«Мужчина, являясь соучредителем гостиничного комплекса, <…> произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия в голову потерпевшего. После чего о содеянном сообщил в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали фигуранта, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По факту убийства гендиректора возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нигерии певец отрубил своей девушке голову и носил в пакете. Музыкант признал вину, но заявил, что ни о чем не жалеет.
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