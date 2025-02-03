В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте

Гендиректора гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском застрелили в служебном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале.

Все произошло днем 3 февраля в кабинете гендиректора. Между убитым и соучредителем гостиничного комплекса произошел конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью. Фото, видео: Telegram/СУ СКР по Камчатскому краю/suskr41



«Мужчина, являясь соучредителем гостиничного комплекса, <…> произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия в голову потерпевшего. После чего о содеянном сообщил в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По факту убийства гендиректора возбуждено уголовное дело.

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