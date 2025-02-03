«Она изменяла мне»: певец отрубил своей девушке голову и носил в пакете
В Нигерии отрубивший девушке голову певец не раскаялся в содеянном
Фото: www.globallookpress.com/ © West Coast Surfer
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Музыкант в содеянном не раскаялся.
В Нигерии был арестован госпел-певец по подозрению в убийстве возлюбленной. Музыкант признал вину, но заявил, что ни о чем не жалеет, пишет Ghana Web.
Госпел — жанр духовной христианской музыки. Тимилейн Аджайи был популярным певцом в этом направлении. В апреле прошлого года он напугал соседей, когда вышел на улицу с полиэтиленовым пакетом, вокруг которого кружил рой мух. Неравнодушные граждане вызвали полицию.
Сотрудники правоохранительных органов нашли в пакете отрубленную голову 24-летней Саломе Адайду. Тело девушки нашлось чуть позднее, в доме Тимилейна. Последний не демонстрировал раскаяния ни в момент задержания, ни на допросе.
«Она всегда изменяла мне. Постоянно скрывала все это. Я видел в ее телефоне большую часть чата с другими парнями. Я ни о чем не жалею, потому что что посеешь, то и пожнешь», — заявляет он.
Убитая девушка состояла в Национальном корпусе молодежной службы. Ее подруга позднее рассказала журналистам, мать Адайду с трудом пережила новости о смерти дочери. Незадолго до трагедии женщина похоронила мужа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что растворивший в кислоте подругу петербуржец сознался в убийстве.
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