Около десяти человек погибли во время стрельбы в школе в Швеции

Около десяти человек погибли в результате стрельбы возле школы в шведском городе Эребру. Об этом сообщила местная полиция на своем сайте.

«Общее число пострадавших в настоящее время неясно», — отмечено в публикации.

Правоохранители добавили, что на данный момент погибших идентифицируют. Информации о возрасте и личностях пострадавших пока не предоставили. О мотиве стрелка также неизвестно.

Ранее в этот день появилась информация о крупной полицейской операции на территории одной из шведских школ из-за инцидента со стрельбой. Местным жителям порекомендовали не подходить к образовательному учреждению.

Ранее 5-tv.ru рассказал новые подробности дела о массовом убийстве в казанской гимназии, произошедшем 11 мая 2021 года. Сообщается, что Ильназ Галявиев, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек, планировал взрывом разрушить учреждение.