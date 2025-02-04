Около десяти человек погибли во время стрельбы в школе в Швеции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Местная полиция проводит крупную операцию по задержанию преступника.

Минимум пять человек погибли во время стрельбы в школе в Швеции

Фото: www.globallookpress.com/Steffen Trumpf

Около десяти человек погибли в результате стрельбы возле школы в шведском городе Эребру. Об этом сообщила местная полиция на своем сайте.

«Общее число пострадавших в настоящее время неясно», — отмечено в публикации.

Правоохранители добавили, что на данный момент погибших идентифицируют. Информации о возрасте и личностях пострадавших пока не предоставили. О мотиве стрелка также неизвестно.

Ранее в этот день появилась информация о крупной полицейской операции на территории одной из шведских школ из-за инцидента со стрельбой. Местным жителям порекомендовали не подходить к образовательному учреждению.

Ранее 5-tv.ru рассказал новые подробности дела о массовом убийстве в казанской гимназии, произошедшем 11 мая 2021 года. Сообщается, что Ильназ Галявиев, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек, планировал взрывом разрушить учреждение.

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