Появились подробности дела о массовом убийстве в казанской гимназии

Трагедия произошла 11 мая 2021 года. Молодой человек проник в учебное учреждение и открыл огонь.

Ильназ Галявиев, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в гимназии Казани в мае 2021 года, планировал взрывом разрушить учреждение. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

В материалах указано, что осужденный при изготовлении самодельного взрывного устройства рассчитывал на мощный удар, который приведет к большим повреждениям, вплоть до полного разрушения здания.

Трагедия, унесшая жизни семерых детей и двоих взрослых, произошла 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Ильназ Галявиев, являвшийся бывшим выпускником учреждения, проник в здание с оружием и открыл огонь. Количество пострадавших в результате атаки оценивалось в 23 человека, а всего потерпевшими по делу проходили 140 лиц.

Молодого человека задержали сразу же на месте произошедшего, а позднее отправили в колонию особого режима «Черный дельфин». Сам Галявиев признавался, что в момент совершения преступления ощущал себя «богом». Тем не менее проведенные экспертизы признали его вменяемым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с устроившего стрельбу в казанской школе взыщут еще 1,4 миллиона рублей.