Похищенный на западе Москвы мужчина найден

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 920 0

Инцидент произошел после конфликта со стрельбой.

Похищенный на западе Москвы мужчина найден

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Мужчина, похищенный на западе Москвы во время конфликта со стрельбой, найден. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного управления СК России в своем Telegram-канале.

«Местонахождение потерпевшего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — проинформировал СК.

В Москве на Кастанаевской улице 4 февраля произошел конфликт при продаже автомобиля. Разногласия переросли в потасовку. В итоге одна из сторон применила травматическое оружие. После чего агрессоры насильно посадили мужчину в машину и уехали.

В городе был введен план «Перехват». Похищенного преступники высадили. Сейчас он найден и находится в безопасности.

Злоумышленники 1998 и 2001 года рождения попытались скрыться от правоохранительных органов, но были задержаны полицейскими в Подмосковье. По факту похищения человека было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте. У погибшего был конфликт с соучредителем комплекса. Они не сошлись в вопросах руководства и финансирования общего бизнеса.

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