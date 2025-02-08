Суд арестовал мать убитого отчимом семилетнего мальчика в Черняховске

В Черняховске Калининградской области суд заключил под стражу мать семилетнего мальчика, убитого отчимом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по области.

Отмечается, что в ходе судебного заседания представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании 30-летней жительнице Черняховска меры пресечения в виде заключения под стражу.

Женщина обвиняется по статьям об истязании, оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Под стражей она пробудет до 3 апреля 2025 года.

На днях отчим убитого в Черняховске мальчика признался, что избил ребенка за то, что тот якобы отказался делать физические упражнения. Следователи провели с подозреваемым проверку показаний на месте преступления. Мужчина рассказал и показал, как утопил сумку с телом ребенка.

За день до этого стало известно, что по подозрению в убийстве пропавшего в Черняховске Калининградской области семилетнего мальчика задержан его отчим. Перед этим мать ребенка сообщила в полицию о его пропаже. По словам женщины, сын разругался с домашними и убежал из дома.

В Черняховске создали штаб для поисков школьника. Помощь предложили пять тысяч человек. Полиция проверяла семью и ближайшее окружение ребенка, поиски не прерывались ни на минуту. Вскоре тело мальчика нашли в водоеме недалеко от дома в сумке с кирпичами.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине Бельской предъявлено обвинение по делу об убийстве.