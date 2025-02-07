Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение по делу об убийстве

Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине Бельской предъявлено обвинение по делу об убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

До этого суд арестовал Бельскую на два месяца по обвинению убийстве Тархова и его жены Натальи.

Бывший мэр Самары и его супруга не выходили на связь с декабря 2024 года. Только 31 января друг бывшего чиновника обратился с заявлением о пропаже в полицию.

Меру пресечения Бельской избрали 5 февраля. Было возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют различные версии и мотивы случившегося, а также устанавливают все обстоятельства.

Согласно версии следствия, внучка убила бабушку и дедушку, а потом расчленила и «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу».

Виктор Тархов работал в должности мэра Самары с 2006 по 2010 годы. 3 января ему исполнилось 77 лет. По истечении срока на высоком посту чиновник занимался предпринимательством в нефтяной сфере, а потом и вовсе отошел от дел.

Ранее 5-tv.ru подробности дела об убийстве экс-мэра Самары и его жены.