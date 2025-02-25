Сына основателя концерна «Покровский» осудили за кражу урожая в Кущевке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Олег Чебанов получил 14 лет в колонии строгого режима и штраф в 155 миллионов рублей.

Сына основателя концерна «Покровский» осудили за кражу урожая в Кущевке

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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Преображенский суд Москвы приговорил Олега Чебанова — сына основателя концерна «Покровский» Аркадия Чебанова — к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 155 миллионов рублей за соучастие в организованной преступной группе, созданной его отцом и другим экс-совладельцем «Покровского» Андреем Коровайко. Об этом пишут «Известия».

В публикации отмечается, что Чебановы и Коровайко вместе с сообщниками разрабатывали схемы незаконного захвата сельскохозяйственных активов на юге России, в том числе агрокомплекса «Кущевский». Преступная группировка попыталась осуществить рейдерский захват земли в Кущевском районе Краснодарского края и присвоила местный урожай сельхозкультур.

Согласно мошеннической схеме, планировалось установить контроль над процедурой банкротства агрокомплекса «Кущевский», а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением. При этом Чебанов распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплат вознаграждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве состоялось заседание по разделу имущества народного артиста РФ Александра Градского.

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