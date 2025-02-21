Иск удовлетворен частично: состоялось заседание по разделу имущества Градского

Артист ушел из жизни в ноябре 2021 года, но судебные тяжбы между его наследниками длятся по сей день.

Тверской суд Москвы признал украденные деньги вдовы народного артиста РФ Александра Градского Марины Коташенко наследственной массой певца. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

В январе 2022 года вдова Градского Марина Коташенко заявила, что ее ограбили на 100 миллионов рублей. Она утверждала, что заработала эти деньги самостоятельно, но наследники композитора заявляли об обратном.

Кассационный суд отменил ранее принятое решение о разделе недвижимости, которое должно было перейти в наследство и делиться между родственниками Александра Градского. Это новое постановление открыло возможность для пересмотра условий раздела имущества, что поставило под вопрос, какую долю в наследстве в итоге получит молодая вдова музыканта Марина.

Теперь ситуация становится более неопределенной, и всем заинтересованным сторонам предстоит заново оценить свои права на имущество. Факторы, которые будут учитываться при новом разделе, создают атмосферу ожидания и напряженности, поскольку каждое новое решение может оказать серьезное влияние на будущее всех наследников.

Старший сын звезды от предыдущего брака Даниил заявил, что намерен подать аппелляцию, так как не удовлетворен в полной мере вынесенным вердиктом.

«Деньги, которые якобы украли у Марины… Я здесь сегодня по поводу признания этих денег наследственной массой для всех наследников, для меня, сестры и для двух несовершеннолетних братьев, которых тоже лишила наследства их мать. Могу сказать, что данный иск сегодня был удовлетворен в нашу пользу. Он был удовлетворен частично. Мы не совсем этим довольны, поэтому будем подавать в апелляцию, чтобы удовлетворить его полностью. Но из основных вещей могу сказать, что деньги были полностью признаны за Александром Борисовичем. Это его деньги, они принадлежат ему, поэтому являются наследственной массой», — рассказал Даниил Градский.

Наследник отметил, что крайнее разочарование у него вызвало то, что суд по большей части возложил ответственность на вора, а Марина осталась «вышедшей сухой из воды», хотя по его мнению, она не меньше виновна в случившемся, так как собственноручно и по личной инициативе вынимала деньги из сейфа. Даниил отметил, что во время заседания присутствовал свидетель, который подтвердил причастность Коташенко.

Примечательно, что Марина Коташенко пришла в зал суда вместе с десятилетним сыном. После заседания она спешно уехала, отказавшись давать комментарии сотрудникам СМИ. Несмотря на поведение последней супруги Градского, Даниил хочет общаться с братом, рожденным от нее. Однако пока не удается.



Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС/5-tv.ru

Не так давно стало известно, что старшие дети певца якобы обнаружили личный дневник его последней жены Марины Коташенко, содержащий шокирующие подробности об браке с Градским и ее материальных мотивах.

Первоначально судебное решение по делу о наследстве Александра Градского оказалось благоприятным для его последней жены, Марины Коташенко, которой была отдана большая часть имущества артиста. Это произошло после процесса оценки ценности всей недвижимости, оставленной музыкантом. Однако старший сын Градского, Даниил, не согласен с осужденным распределением. Он уверен, что Коташенко воспользовалась недобросовестными приемами, изменив стоимость квартир, чтобы получить три из них, которые, по ее версии, якобы равны одной квартире, оставшейся детям Градского.

Даниил также указывал на корыстные намерения Коташенко и считает, что она использовала его отца для извлечения выгоды. Обеспокоенность вызывала и быстрота их брака — пара расписалась за два месяца до смерти музыканта и тот факт, что вдова после его смерти забрала значимые личные вещи, включая концертные костюмы и уникальную коллекцию виниловых пластинок, тоже не выставляет ее в выиграшном свете.

«Получал большие деньги»: что известно о последних месяцах жизни Александра Градского

Артист ушел из жизни 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Перед смертью он перенес обширный инсульт, после которого не смог оправиться. Также известно, что Градский перед смертью был вынужден отказаться от жизненно необходимых препаратов из-за серьезного отравления арбузом, который ему принесла Коташенко.

Даниил утверждает, что Марина не вызвала скорую помощь сразу после инсульта отца. По его словам, вместо этого она отправилась в его мастерскую за ценными вещами. Эти обстоятельства только усиливают напряжение в деле о наследстве и ставят под сомнение истинные намерения вдовы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сестра Градского судится с врачами, из-за которых ее сын родился с аутизмом.