Планировавшего поджог подстанции жителя Смоленской области осудили на 12,5 года

Пытавшегося поджечь объекты жизнеобеспечения жителя Смоленской области приговорили к 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Уточняется, что мужчина намеревался уничтожить электросетевой комплекс подстанции «Смоленск-2» в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ. Для этого он купил несколько канистр с бензином, проник на подстанцию, взломав замок, и попытался устроить поджог.

Погода помешала злоумышленнику осуществить задуманное, после чего он открыл краны трансформаторов и слил из их резервуаров 56 тонн масла, рассчитывая, что оно воспламенится. О своих действиях мужчина докладывал куратору в прямом эфире.

В результате действий осужденного несколько жилых многоэтажек и торговый центр в Промышленном районе Смоленска временно остались без электричества, а ущерб объекту составил 3,5 миллиона рублей.

Злоумышленником оказался 45-летний житель Холм-Жирковского района Смоленской области. Сотрудники регионального УФСБ России задержали его в июне 2024 года. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

Смоленский областной суд 27 февраля 2025 года приговорил мужчину к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь россиян получили тюремные сроки от 16 до 22 лет за диверсии по заказу СБУ. По данным ФСБ, украинские кураторы вербовали в соцсетях и мессенджерах молодых россиян, которые ради наживы поджигали релейные шкафы, здания военкоматов, а также готовили атаки на военные объекты.