Восемь россиян получили тюремные сроки от 16 до 22 лет за диверсии по заказу СБУ

Легкие деньги и тяжелое наказание. Восемь россиян осуждены в шести регионах за диверсии, совершенные ради быстрого заработка от украинских спецслужб. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей Федеральной Службы Безопасности (ФСБ).

Суды назначили им сроки от 16 до 22 лет. По данным спецслужбы, украинские кураторы вербовали в соцсетях и мессенджерах молодых россиян, которые ради наживы поджигали релейные шкафы, здания военкоматов, а также готовили атаки на военные объекты. Как Служба безопасности Украины (СБУ) находила тех, кто легко пошел на предательство — узнал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Самый дорогой фейерверк в его жизни. И покупает пиротехнику Дмитрий Демидчик не для того, чтобы устроить праздник. Он будет использовать ракетницу как оружие.

Кадры с камеры видеонаблюдения показали, как Демидчик сбегает с места преступления. Из ракетницы он стрелял по зданию магнитогорского военкомата. И почти сразу был задержан. Уже на допросе признался — совершил сразу несколько диверсий.

«На днях я совершил несколько неправомерных плохих поступков. Поджег релейные шкафы на железнодорожных путях возле Магнитогорска, после чего был пойман», — заявил Демидчик.

Потенциальных исполнителей кураторы с Украины находят в социальных сетях. Предлагают легкий заработок. Сначала нарисовать на стене граффити или расклеить листовки. Затем доставить посылку с компонентами для взрывного устройства. Самых активных и инициативных отправляют на серьезные задачи.

«По психотипу человека смотрят его фотографию, смотрят, чем он живет, чем интересуется. Подбирают того, кого заинтересуют какие-то легкие деньги и который не совсем отягощен какими-то моральными принципами», — рассказал бывший оперуполномоченный уголовного розыска Игорь Гришаков.

Илье Фомичеву только-только исполнилось 20. Он из Белгорода — приграничная территория. Кураторы скинули ему координаты российских ПВО и в одиночку отправили на задание. Илье было предписано совершить атаку на военнослужащих с весьма странным арсеналом.

Задержан был немедленно. И только в камере осознал, что его просто использовали.

Украина развернула в соцсетях и мессенджерах целую сеть каналов и групп для вербовки российских граждан. Исполнителей успокаивают тем, что последствия якобы минимальные. Мол, просто хулиганство и не более. При этом умалчивают, что любая атака на релейный шкаф, сотовую вышку или военкомат будет квалифицирована как государственная измена.

Только за последние недели сразу в нескольких регионах России суды вынесли приговоры таким диверсантам. Минимальное наказание — 16 лет лишения свободы.

«С такими людьми, конечно, украинские психологи довольно профессионально разбираются. Их пугают или наоборот соблазняют деньгами, легкими деньгами. Конечно, молодые люди очень часто поддаются на подобного рода провокации и это все для них заканчивается печально», — соответствующее заявление сделал военный эксперт Юрий Кнутов.

Сейчас они уже по этапу отправляются в колонию. Многие из них первые несколько лет проведут в тюрьме.