Глава Завьяловского района Алтая застрелен при выходе из кафе

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 133 0

Об этом сообщили в СК.

Глава Завьяловского района Алтая застрелен при выходе из кафе

Фото: ВКонтакте/Официальная страница главы Завьяловского района Алтайского края/onischenko_na

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Глава администрации Завьяловского района Алтайского края застрелен на выходе из кафе в селе Завьялово, сообщили в  СК. Подозреваемый задержан, это местный житель. Заведено дело об убийстве, сообщил источник 5-tv.ru.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — заявили в СК.

Подозреваемый подкараулил Онищенко у дома и выстрелил в него из охотничьего ружья. Других подробностей произошедшего пока нет. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой.

 

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