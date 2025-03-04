Глава Завьяловского района Алтая застрелен при выходе из кафе
Об этом сообщили в СК.
Фото: ВКонтакте/Официальная страница главы Завьяловского района Алтайского края/onischenko_na
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава администрации Завьяловского района Алтайского края застрелен на выходе из кафе в селе Завьялово, сообщили в СК. Подозреваемый задержан, это местный житель. Заведено дело об убийстве, сообщил источник 5-tv.ru.
«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — заявили в СК.
Подозреваемый подкараулил Онищенко у дома и выстрелил в него из охотничьего ружья. Других подробностей произошедшего пока нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой.
79%
0.99 92.85
1.28
Нашли ошибку?