Бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой
Предполагаемый убийца — его собственная внучка.
Фото: ИТАР-ТАСС/ТАСС
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Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были застрелены при невыясненных обстоятельствах. По предварительной информации, убийство совершила их собственная внучка — сейчас с ней работают сотрудники Следственного комитета.
Виктор Тархов занимал должность мэра Самары с 2006 по 2010 годы. Ему было 77 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие обнаружили истерзанные тела мирных жителей села Русского Поречного, что в Курской области, в подвале. Населенный пункт освобожден от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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