Бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 97 0

Предполагаемый убийца — его собственная внучка.

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой

Фото: ИТАР-ТАСС/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были застрелены при невыясненных обстоятельствах. По предварительной информации, убийство совершила их собственная внучка — сейчас с ней работают сотрудники Следственного комитета.

Виктор Тархов занимал должность мэра Самары с 2006 по 2010 годы. Ему было 77 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие обнаружили истерзанные тела мирных жителей села Русского Поречного, что в Курской области, в подвале. Населенный пункт освобожден от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:37
Фиброз печени и либидо: что скрывается за этой взаимосвязью
21:20
Более 9,7 тысячи фонарей установили в московских дворах в 2024 году
21:12
Владимир Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области
21:10
Случай не единичный: почему бывшие партнеры Бузовой сразу заводят детей
21:02
Ксения-полузимница: традиции и верования в Аськин день
20:49
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год