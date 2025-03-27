Спустя год: вскрылись новые обстоятельства по делу пропавшей Анны Цомартовой

Убитая горем мать девушки уволилась с работы ради ее поисков.

Каждый знает, что самое страшное, что может случиться в жизни — это когда что-то угрожает близкому. Но нет ничего более ужасающего, чем момент, когда пропадает без следа ребенок. В такие мгновения время замирает, а сердце буквально разрывается на миллионы осколков.

Каждая секунда превращается в вечность, когда человек не знает, где его кровинушка, как она, в безопасности ли. Мама и папа, охваченные невыносимым страхом, готовы пойти на все, чтобы найти своего ребенка. И неважно, сколько ему лет — пять или 35.

Они будут карабкаться по горным вершинам отчаяния, следить за каждым шорохом, каждым знаком, надеясь, что где-то там, в этом бескрайнем мире, есть след, который приведет к их потерянной надежде.

Взгляды полны тревоги, сердца — отчаяния и боли, но внутри горит неугасимая искра: надежда. Родительская любовь способна сдвигать горы, и, несмотря на все преграды, мама и папа будут искать свою звезду до последнего вздоха. Каждый день — это новая и безжалостная попытка раскрыть тайны исчезновения, это мольба о помощи, это крики о справедливости.

Журналисты aif.ru собрали самую актуальную информацию по делу Анны Цомартовой. Девушка исчезла в феврале 2024 года, и с того трагического дня сердца ее родителей наполнены невыносимой тоской.

В тот момент, когда она вышла из здания, где проходили соревнования по борьбе, чтобы прогуляться по набережной, никто не мог предположить, что это станет последним мгновением, когда ее видели. Прочная связь между родителями и девочкой, полная мечтаний и надежд, резко оборвалась, оставив только бесконечные вопросы и глубокую боль утраты.

«В 4:45 в дежурную часть полиции поступило сообщение от 43-летней жительницы Северной Осетии — Алании о том, что ее 22-летняя дочь, студентка Ростовского юридического ВУЗа, накануне вечером в Каспийске, вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и не вернулась. Местонахождение ее неизвестно», — написало тогда ТАСС со ссылкой на источник в МВД Дагестана.

С тех пор мама и папа искали свою любимую Аню, перерывая все возможные углы: от городских улиц и парков до далеких уголков, где, казалось, могла бы оказаться их дочь.

Они обратились в правоохранительные органы, разместили объявления, разговаривали с людьми — но все их усилия оказались тщетными, а надежда ускользала, как песок сквозь пальцы.

Исчезновение Анны Цомартовой: кратко

В роковой день, 10 февраля 2024 года, 22-летняя Анна Цомартова, талантливая спортсменка и студентка Юридического института МВД, отправилась из Ростова-на-Дону в Дагестан для участия в соревнованиях по тайскому боксу.

Анна, обладая внушительным стажем в этом виде спорта, который составлял целых 14 лет, надеялась показать свои лучшие результаты. Однако, к сожалению, судьба распорядилась иначе: в третьем бою она потерпела поражение, что стало серьезным эмоциональным ударом для молодой спортсменки.

После этого инцидента Анна решила немного проветриться и отправилась гулять по набережной Каспийска. Она была одета в черную кофту и белые кроссовки, когда ее последний раз запечатлели камеры наблюдения.

На этих записях видно, как девушка быстро движется, стараясь обойти различные препятствия на своем пути. Некоторые очевидцы предположили, что ее столь стремительное передвижение связано с расстройством от поражения, однако ее мать, Диана Цомартова, была уверена: ее дочь всегда отличалась спокойствием и внутренней силой, которые не позволяли бы так легко поддаваться эмоциям.

«Она сильная. И мысли о том, что Аня была убита горем — фейк. Дочка дошла до территории ведомственного санатория, и с тех пор о ее месте нахождения ничего не известно. Она словно растворилась на изображении», — рассказывала aif.ru Диана Цомартова.

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На записях видеонаблюдения зафиксирован момент, когда Анна подошла к территории санатория МВД — после этого ее следы исчезли. Это стало началом долгих и мучительных поисков.

Вскоре операция охватила существенно большую территорию: спасатели обыскивали набережную, а водолазы проверяли акваторию, но, к сожалению, ни тела, ни личных вещей Анны так и не удалось найти.

В то время как в обществе начались горячие споры и дискуссии о произошедшем, различные версии все продолжали выдвигаться. Некоторые зрители видео заметили подозрительные тени, которые могли указывать на то, что Анна могла вступить в бой с кем-то, другие же утверждали, что видели на записи вспышки, напоминали выстрелы. Однако ни одно из этих утверждений не нашло своего подтверждения.

Фотка надежды

Полгода безрезультатных поисков, полные надежд и разочарований дни, и вот на горизонте вновь замаячила надежда. Исчезновение Анны стало не просто загадкой, а настоящим испытанием для всех, кто был ей дорог.

Местные и федеральные службы давно создали целую команду, чтобы выяснить, что же произошло с девушкой. И вдруг, как гром среди ясного неба, новая находка.

Неизвестная женщина, туристка из России, утверждала, что видела похожую на Анну девушку в одном из городов Эмират. Худощавая, с длинной косой и одетая в черное, она, казалось, выделялась на фоне экзотических пейзажей.

Она была в медицинской маске, однако, как отметил свидетель, одна деталь была неоспоримой: это была ее походка. Туристка не могла поверить своим глазам и, полная решимости, окликнула девушку: «Анна!» с надеждой на чудо.

Девушка обернулась, и, хотя ее черты лица были полузакрыты маской, интуиция действительно подсказала, что это могла быть пропавшая спортсменка. Однако она лишь коротко произнесла на русском: «Вы ошиблись». И с этими словами растворилась в толпе, словно привидение, оставив за собой многие вопросы и невыясненные обстоятельства.

Эта встреча вновь подняла бурю эмоций среди всех, кто был втянут в дело. Специалисты начали сверять данные, исследовать маршруты, по которым могла передвигаться Анна. Близкие, уже почти смирившись с мыслью о потере, вновь стали верить в возможность благополучного завершения этой истории.

Возможно, эта загадочная встреча — лишь начало новой главы в расследовании. И пока тишина окутывает ночные улицы, где-то в далеких городах ОАЭ, возможно, все еще надеется на возвращение домой Анна Цомартова.

Реакция на находку

Этот момент стал настоящим переломным мгновением в жизни семьи: кадр, который словно оживил их надежды, заставил сердца забиться быстрее. Мать девочки, полная решимости и горечи утраты, мгновенно уволилась с работы, потому что ее дочери требовалась помощь.

Она намеревалась сама отправиться в Эмираты, где, возможно, скрывается ее дорогая Анна. В то время как отчаяние охватывало ее, надежда вновь зажглась, когда дело о загадочном исчезновении дошло до Следственного комитета России.

Силовики, шагнувшие в эту историю, быстро взялись за дело. Проведенная экспертиза зафиксировала шокирующее типажное сходство между неизвестной девушкой на снимке очевидца и архивными фотографиями Анны.

Их ушные раковины были идентичны, волосы выглядели одинаково, а прически — словно слепки одна от другой. Это открытие не просто окрасило дело в новые цвета, но и стало поводом для международного розыска спортсменки.

«Результаты экспертизы фото и есть одна из причин, которая повлияла на международное поручение, которое направляли неоднократно. Именно эти мероприятия проводились по линии Интерпола в Дубае. Я благодарю следователя ГСУ РФ. Он проделывает огромную работу. Он не оставил без внимания ни один факт.

Ежедневно он ускорял этот процесс. Естественно, проводится само масштабное расследование, и я не имею права разглашать всю информацию, которую он мне сообщает. Это тайна следствия», — рассказала мама пропавшей девочки Диана Цомартова в диалоге с корреспондентом 161.RU.

Мама Анны Диана, держа в сердце надежду, произнесла слова, которые сложно расценить однозначно. Она заявила, что в случае подтверждения личности ее дочери в незнакомке, вопросы о том, почему она не позвонила за год никому — появятся не только у х семьи, но и у следствия.

Она знала, что правда может болезненной, но надежда на скорое воссоединение с дочерью приносила небольшое утешение. Теперь ее девочка состоит в списках розыска Интерпола, а значит, шансы на успешное завершение этой страшной истории вновь возросли.

С каждым днем ожидание перемежалось с тревогой: какая судьба ожидала Анну, и какие тайны скрывались за ее молчанием? Виртуальные следы, которые она оставила, стали дорогой к возможной правде.

И, в то время как на горизонте разгоралась надежда, непонятные марионетки судьбы продолжали плести свой сложный клубок из загадок и тайн. Родители, сжав друг друга за руки, готовы были двигаться туда, куда бы ни вела их проведенная экспертиза. В поисках правды, ради их любимого ребенка, они были готовы на все.

Могла сбежать сама

Похищение людей — реальность, о которой мир предпочитает не думать, но, как уверяет в беседе с aif.ru эксперт, экс-следователь Вадим Багатурия, это явление, к сожалению, довольно распространено.

Те загадочные события, которые иногда разворачиваются на фоне обыденной жизни, способны сбивать с толку, оставляя одних в недоумении, а других в панике.

«И мотивы здесь могут быть разными: начиная от требования денежного выкупа», — с уст эксперта звучит предостерегающий тон, словно он зажигает красную лампочку в восприятии безопасности.

В контексте исчезновения Анны возникают разнообразные версии. По мнению эксперта, возможно, на самом деле она и сама не против была оставить привычный мир позади.

Волнительный след событий может вести к семейным тайнам, к нежеланию родных принять ее выбор в личной жизни. Брак с «не тем» человеком мог стать поводом для волевого решения.

Но существует и другая, гораздо мрачнее, версия — похищение, от которого она не могла защититься. Не исключена вероятность того, что за рубежом Анну держат насильно, хоть и выпускают на волю.

«Ее могли куда-либо привезти и отпустить под условием контроля и без документов. То есть, она не может обратиться в правоохранительные органы и сказать (в том же Дубае), что «меня похитили, помогите», — объяснил Вадим Багатурия.

Но на горизонте этого мрачного водоворота появляется еще одна увлекательная теоретическая искра — Стокгольмский синдром. Стремительно завораживая своими нюансами, он представляет собой нечто, что в сочетании с похищением создает уникальную подоплеку.

Жертва, попавшая в лапы злоумышленника, может начать оправдывать его действия, теряя связь с реальностью и, что парадоксально, ошибочно считая себя под защитой.

С каждой минутой понимание своего положения может затмить инстинктивное желание бороться за свободу — похищенная может чувствовать себя привязанной к своему вору, словно та нить, что связывает два противоречивых мира.

Эта мрачная драма, разворачивающаяся на грани реальности и вымысла, заставляет задуматься о сложности человеческой психологии, о том, как страх, любовь и зависимость могут переплетаться в опасной игре.

В такие моменты важно помнить, что в каждом отдельном случае может скрываться нечто большее, чем просто история исчезновения. Непредсказуемые повороты судьбы могут увести далеко и заставить поставить под сомнение все рамки возможностей, удерживающие нас в нашем привычном мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковных Химках погибла девочка, провалившись под лед.

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