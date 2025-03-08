В подмосковных Химках погибла девочка, провалившаяся под лед

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 65 0

В Химках четыре человека, двое из которых дети, провалились под лед

провалились под лёд в подмосковных Химках

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Пострадали три человека.

В подмосковных Химках четыре человека, включая двух детей, провалились под лед на городском пляже. Одна девочка погибла. Об этом анонимный источник эксклюзивно сообщил 5-tv.ru

Группа людей, несмотря на плюсовую температуру, решила выйти на ледяную поверхность водоема. Недалеко от берега лед внезапно треснул, и все они моментально оказались в холодной воде.

«Тут двое мужчин спасали двух девочек, которые провалились под лед», — рассказал источник.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая спасательный катер, чтобы оказать помощь и извлечь людей из ледяной воды. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в Чечне.

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