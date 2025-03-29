В Тверской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

В Тверской области задержан мужчина, причастный к убийству 13-летней девочки, чье тело было найдено в лесу после недели поисков. Об этом сообщила прокуратура региона.

Причины смерти подростка пока не уточняются, однако следствие активно работает над установлением всех обстоятельств трагедии.

Школьница пропала 21 марта, когда отправилась в соседнюю деревню к подруге, но так и не дошла до места назначения. Ее поиски в течение недели вели правоохранители, волонтеры и местные жители.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оперативно задержали 34-летнего мужчину, жителя Калининского района, который, по версии следствия, причастен к убийству девочки. Сейчас с ним проводят необходимые следственные мероприятия, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Рязанской области пятимесячный младенец умер от ожогов. Родственники матери ребенка позвонили в скорую помощь, когда обнаружили тело мальчика. Спасти малыша уже было невозможно, он погиб задолго до приезда медицинской бригады.