В Рязанской области в страшных муках умер пятимесячный малыш: мать не проснулась от криков

Ребенок провалился в дырку между батареей и кроваткой. Мама не слышала слезных воплей своего сына.

В Рязанской области пятимесячный ребенок ночью провалился в дырку между кроваткой и батареей, от страшных ожогов он умер. СК России по региону сообщил, что возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью 109-й статьи УК РФ (причинение смерти по неосторожности. — Прим. ред.).

Как отметили журналисты KP.RU, трагедия произошла в селе Инякино в ночь с 23 на 24 марта. Родственники матери ребенка позвонили в скорую помощь, когда обнаружили тело мальчика. Спасти малыша уже было невозможно, он погиб задолго до приезда медицинской бригады.

Региональные следователи уточняют всю информацию и расследуют дело. По их предварительной версии, мальчик ночью выпал из кроватки и закатился в дырку между стенкой и батареей. Ребенок громко кричал и звал на помощь, но по ряду причин мать его не слышала.

Как рассказали соседи семьи журналистам из «Комсомольской правды», у женщины ранее были проблемы и с другими детьми. Ее старший ребенок недавно наглотался уксуса, его с трудом успели спасти. Да и вообще, как отметили другие жители села Инякино, молодую мать часто замечали в алкогольном опьянении.

Пока нет точной информации, была ли она в состоянии измененного сознания в ту ночь. Одна из близких подруг многодетной семьи Анна утверждает, что в крови женщины не обнаружили алкоголь.

«Скорее всего, малыш ударился головой, и он просто потерял сознание. Он даже не плакал, поэтому она его не слышала», —заявила подруга женщины.

В данный момент ведется расследование этого дела. Родственники семьи надеятся, что женщину ждет серьезный приговор, так как им страшно за жизни и здоровье других малышей. Органам опеки также предстоит изучить все условия содержания старших детей в семье.

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