В подмосковном Мисайлове убит 54-летний бизнесмен

Бизнесмен убит в подмосковном Мисайлове. Информацию подтвердил источник 5-tv.ru.

Вероятно, 54-летний предприниматель стал жертвой киллера, который расправился с ним на автомобильной парковке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда предполагаемый убийца выходил из белого автомобиля рядом с местом преступления.

Сейчас следователи устанавливают все подробности случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по делу, которое тянулось с 1990-х годов. Суд вынес приговор Владимиру Кулибабе, обвиняемому в организации двойного убийства. После четырех лет судебных разбирательств Кулибаба был признан виновным в организации двойного убийства, покушении на убийство и приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

При этом двух других фигурантов дела — Владимира Карпинского, обвиняемого в роли киллера, и водителя Анатолия Мотыля — суд признал невиновными.

Сторона обвинения утверждает, что мотивом расправы стала месть за попытку Савина устранить другого криминального авторитета, Константина Яковлева, известного как «Могила». Кулибаба в этот момент был его подручным. Теперь защита намерена обжаловать приговор.