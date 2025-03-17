Суд приговорил криминального авторитета Кулибабу к 10 годам колонии

В Санкт-Петербурге поставили точку в громком деле из 1990-х. Суд вынес приговор криминальному авторитету Владимиру Кулибабе, которого обвиняли в двойном убийстве.

Жестокую расправу он устроил прямо в центре города. О сегодняшнем решении и деталях преступления — корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков.

Четыре года судебных тяжб закончились для Владимира Кулибабы обвинительным приговором. Суд признал его виновным в организации двойного убийства, а также в покушении на убийство и назначил десять лет колонии общего режима.

А вот двух других фигурантов суд признал невиновными — это Владимир Карпинский, проходивший в материалах дела в качестве киллера, и водитель Анатолий Мотыль.

Следователи установили, что в августе 1993 года Владимир Кулибаба организовал покушение на криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу «Кувалда».

Это была дерзкая расправа в духе тех самых девяностых: несколько бандитов с автоматами в центре города блокировали автомобиль своей жертвы и расстреляли всех, кто в нем находился.

Сторона обвинения считает, что мотивом послужила месть за покушение, организованное Савиным в отношении другого криминального авторитета — Константина Яковлева по прозвищу «Могила». Кулибаба, по версии оперативников, был его подручным. Теперь защита планирует подавать апелляцию.

«На сегодняшний день не только нет стрелков, оружия. Но и нет того человека, который, по версии следствия, был пособником у Кулибабы. Поэтому на сегодняшний день мне сложно сказать, каким образом суд увидел реализацию инкриминируемых действий Кулибабе в реальности после оценки вердикта», — сообщила адвокат Владимира Кулибабы Марина Белинского.

Но в любом случае покинуть СИЗО в обозримом будущем у Кулибабы шансов немного. Месяц назад ему предъявили новое обвинение в другом и не менее жестоком убийстве.

«Будут еще новые обвинения ему предъявлены. История большая, длительная. По мнению следствия эта групировка отняла достаточно много жизней. Там были и хорошие люди, и они были убиты за фантики и за бумажки. Должна же справедливость когда-то восторжествовать», — рассказал следователь Матвей Саулов.

Для уголовных дел Кулибабы следователи выделили отдельный сейф, в котором лежат материалы по эпизодам еще двух десятков убийств. По ним обвинения до сих пор не предъявлены, но обязательно будут — в свое время.