В Тверской области арестован обвиняемый в убийстве 13-летней девочки

В Тверской области суд отправил под арест 34-летнего мужчину, которому вменяются обвинения в убийстве и изнасиловании девочки-подростка из деревни Рязаново. Видео из зала суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили представители пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале.

По последней информации, следствие уже раскрыло ряд преступлений, совершенных в отношении погибшей школьницы.

Так, жителя Калининского района на данный момент обвиняют в совершении тяжких преступлений в отношении малолетней. В том числе, ему инкриминируют статьи о преступлении против половой неприкосновенности и об убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тверской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки, тело которой спустя неделю после начала поисков было найдено в лесу. Школьница направлялась к подруге в соседнее село, но не дошла. Она перестала выходить на связь 21 марта.