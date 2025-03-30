В Тверской области арестован обвиняемый в убийстве 13-летней девочки

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 25 0

Под стражей мужчина проведет два месяца.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В Тверской области суд отправил под арест 34-летнего мужчину, которому вменяются обвинения в убийстве и изнасиловании девочки-подростка из деревни Рязаново. Видео из зала суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили представители пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале.

По последней информации, следствие уже раскрыло ряд преступлений, совершенных в отношении погибшей школьницы.

Так, жителя Калининского района на данный момент обвиняют в совершении тяжких преступлений в отношении малолетней. В том числе, ему инкриминируют статьи о преступлении против половой неприкосновенности и об убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тверской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки, тело которой спустя неделю после начала поисков было найдено в лесу. Школьница направлялась к подруге в соседнее село, но не дошла. Она перестала выходить на связь 21 марта.

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