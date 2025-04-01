Мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 62 0

Через несколько дней преступника замучила совесть, и он пришел сдаваться в полицию.

Мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина убил жену совковой лопатой на Ставрополье, а затем спрятал ее тело в бочку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник издания рассказал, что в пятницу у жителя города Железноводск Андрея случился бытовой конфликт со своей супругой Яной. Мужчина схватил совковую лопату и несколько раз ударил женщину. От полученных повреждений Яна погибла.

Андрей серьезно испугался и начал продумывать шаги по сокрытию преступления. Сначала он спрятал тело супруги в металлическую бочку, затем загрузил ее в автомобиль и вывез в сторону леса. В районе горы Змейка он и закопал труп.

Через несколько дней Андрея замучила совесть, он принял решение сдаться полиции. В данный момент сотрудниками СУ СК РФ по Пятигорску проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске арестован 30-летний местный житель, который планировал совершить убийства своих бывших одноклассников, коллег и учителя.

Следствие установило, что мужчина, испытывая личную неприязнь к указанным лицам, замыслил убить пятерых человек с использованием ядовитых веществ и взрывчатки. Он самостоятельно разработал план и даже изготовил соответствующие химические соединения.

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