Житель Омска пытался отравить и взорвать бывших одноклассников, коллег и учителя

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

Его действия вовремя были прерваны сотрудниками ФСБ.

Житель Омска пытался отравить и взорвать бывших одноклассников, коллег и учителя

Фото: © РИА Новости

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В Омске арестован 30-летний местный житель, который планировал совершить убийства своих бывших одноклассников, коллег и учителя. Информация об этом была опубликована пресс-службой региональной прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина, испытывая личную неприязнь к указанным лицам, замыслил убить пятерых человек с использованием ядовитых веществ и взрывчатки. Он самостоятельно разработал план и даже изготовил соответствующие химические соединения.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ, преступный замысел не был реализован, и подозреваемый был задержан до того, как он смог довести свои намерения до конца.

Куйбышевский районный суд Омска принял решение об избрании ареста в качестве меры пресечения, которая продлится до 27 мая. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что связано с подготовкой к убийству.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спасатели МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме.

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