То, что Киев всячески показывает свою недоговороспособность, это даже не самое страшное. Сегодня в украинской столице произошли события, которые, конечно, напрямую к переговорам и происходящему на фронте отношения не имеют. Но зато очень доступно объясняют, с кем приходится иметь дело нашим дипломатам и нашим солдатам на передовой. Ну разве может нормальная власть запретить монахам одного из главных православных символов, Киево-Печерской лавры, доступ к мощам святых? Почему киевский режим признает, что он все дальше от бога, объяснит обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Под дождем без свидетелей начинается так называемая инвентаризация мощей. Втихую. Видео, снятое издалека, — все, что есть. Оглядываясь, шагают члены так называемой спецкомиссии украинского минкульта.

У лавры собрались верующие.

«Бороться с грехом, бороться с кознями дьявольскими. Бороться за собственную душу», — заявил отец Геннадий Бойко.

Сейчас доступ к мощам святых закрыт и для братии, и для верующих. Что надеются найти в пещерах комиссары Зеленского, непонятно. Но в составе комиссии — эксперты по ребальзамированию, военные, биолог и зачем-то климатолог.

«Во многих городах есть святыни. Но так, чтобы больше 100 сохранившихся мощей, — это редкость во всем православном мире», — отметил доктор церковной истории, доктор богословия, профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии Всеволод Цыпин.

Сначала киевские власти прикрывались декоммунизацией, валили памятники советской эпохи. А сами действуют точно так же, как ненавистные им большевики. Раки с мощами святых тогда тоже вскрывали. В 1919 году изъяли мощи преподобного Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры. Чем все это закончилось для советской власти, хорошо известно.

Покончить со святыней на Банковой решили два года назад: расторгли договор аренды. Братии было предписано покинуть помещения. Прямо в храме те, кто скакал на Майдане, пели песни с призывами убивать русских, прыгали с флагами на территории лавры, как на дискотеке.

«Как видите, сейчас лавра находится в незаконном владении. Вы забрали ее у монахов. Вы воры. Вы незаконно украли ее. Потому что увидели, что это памятник архитектуры. А кто повесил этот значок? Коммунисты. Но монастырь — это место молитвы, а не музей», — заявил благочинный Мураванокуриловецкого благочиния Могилев-Подольской епархии УПЦ протоиерей Василий Балан.

Но никто ничего и не путает. Зеленский умышленно глумится, да еще в Великий Пост, над святынями миллионов верующих — что на Украине, что за ее границами.

«Сатанизм — это неофициальная, но основная, по-моему, религия нынешней власти, это абсолютные сатанисты. То, что бога не боятся. Они, по-моему, сознательно это делают, даже гитлеровцы не особо там лезли в лавру. Я не думаю, что они были слишком набожны», — подчеркнул политолог Александр Дудчак.

А тут еще и заработать можно: Украина — банкрот.

«Года два тому назад появилась дикая информация о том, что началась распродажа вот этих вот бесценных совершенно религий. Из лавры. Влить дополнительные какие-то инъекции в поддержание вот этой агрессивной боеспособности Украины для того, чтобы положить деньги в карман пана Зеленского и его ближайшего окружения», — заявил замдиректора центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин.

Киев в агонии, и злость вымещает на церкви, как основе единства русского народа.

«Это идет борьба с церковью Христовой, она ведется уже не первый год. И, ну, Зеленский, сейчас Зеленский, перед этим Порошенко, может, не так активно, но тоже, так сказать, он этому содействовал. Это все механизм, который остановить даже сейчас Трамп не может», — отметил протоиерей Геннадий Шкиль.

При экс-президенте Украины Петре Порошенко раскольники из так называемой Православной церкви Украины — ПЦУ — незаконно получили автокефалию из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Бывший офицер ЦРУ Джон Кириаку утверждал: религиозный раскол на Украине целиком и до мельчайших деталей спланирован в Вашингтоне. Хиллари Клинтон, когда была госсекретарем, — попросту купила Варфоломея.

«Патриарх ответил, что не уверен, что это хорошая идея. И Хиллари якобы сказала: „Помогут ли 20 миллионов долларов принять решение?“ И он сказал, да, мы могли бы использовать эти 20 миллионов. И тогда Государственный департамент переводит 20 миллионов, вероятно, через USAID», — отметил американский журналист и бывший офицер разведки Джон Кириаку.

И вот как теперь ведут себя раскольники: у православных отобрано уже полторы тысячи храмов. Сегодня — снова рейдерский захват церкви. В Черновицкой области, куда ПЦУшники пришли вместе с бандеровцами.

Каждое осквернение святынь обязательно заканчивается плохо. Для оскверняющих. Через два дня после того, как вскрыли гробницу Тамерлана в Самарканде, началась Великая Отечественная.

Гроб Господень в Иерусалиме тоже распечатали несколько лет назад. И Ближний Восток все больше погружается в кровавый хаос, якобы ради реставрации. И Ближний Восток все больше погружается в кровавый хаос.

В марте с церкви Всех Святых в Киево-Печерской Лавре упал крест. Дурное предзнаменование. Но нынешняя власть в Киеве сознательно идет на поругание. Для Украины не осталось ничего святого — об этом говорят и наши бойцы на фронте.

«Это покушение на нашу историю. Покушение на ее честь, на ее чистоту, на ее искренность и откровенность. То, что они делают, это варварство. Пока мы к ним не придем, пока мы их всех не накажем, это не прекратится», — заявил военный с позывным Псих.

Сегодня вера, церкви и священники для ВСУ — просто цели.