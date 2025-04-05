В Забайкальском крае мужчина поджег грузовик с людьми внутри

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Он пытался заживо сжечь своих обидчиков.

В Забайкальском крае мужчина поджег грузовик с людьми внутри

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Забайкальском крае местный житель поджег грузовик, в котором на тот момент находились два человека. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 3 статьи 30; подпунктам «а», «д», «е» части 2 статьи 105; части 2 статьи 167 и пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в покушении на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом, умышленном уничтожение чужого имущества и причинении легкого вреда здоровью.

Как установили следователи, 18 октября 2024 года преступник. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поджег емкость с бензином и закинул ее внутрь автомобиля, в котором в то время находились двое мужчин. Причиной этому поступку послужил произошедший ранее конфликт.

Пострадавшие получили серьезные ожоги, в том числе и в области лица — врачи признали эти увечья неизгладимыми. Сам поджигатель также получил ожоги, однако отделался лишь незначительными повреждениями.

Подсудимый также будет обязан выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей, дабы возместить ущерб за сожженный автомобиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны Кожевникова.

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