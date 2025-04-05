Суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны Кожевникова

Начальник управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрий Кожевников был заключен под стражу арест в ходе судебного процесса по делу о получении взятки в особо крупном размере. Такое решение принял Савеловский районный суд города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича на срок один месяц 22 суток», — сказано в официальном сообщении пресс-службы суда, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается также, что сторона защиты просила для своего подопечного более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал адвокатам Кожевникова. Бывший чиновник подозревается в совершении преступлений по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ и части 6 статьи 290 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд одобрил актеру Михаилу Ефремову условно-досрочное освобождение.