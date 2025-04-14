ФСБ задержала гражданина Молдавии, который хотел устроить в России теракт

ФСБ задержала гражданина Молдавии, который доставил в Россию по заданию украинской военной разведки взрывчатку с целью совершить теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Мариуса Пруняну 2001 года рождения, прибывшего по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов», — отметили в ведомстве.

Мужчину завербовали в 2023 году, дали псевдоним «Макс» и отправили в Россию по маршруту Молдова — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия. В Кишиневе украинский куратор передал ему деньги для покупки автомобиля с молдавскими номерами. В машине был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами.

Мужнина должен был заложить бомбы в Волгограде и Саратове. Однако его оперативно задержали сотрудники органов безопасности. Во время обыска удалось найти три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, столько детонатора и ключей для замыкания электронной цепи.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что Прунян с 2022 по 2023 год был в составе центра специальных мероприятий Сил специальных операций и интернационального легиона ВСУ. Он участвовал против армии России в Бахмутском районе Донецкой народной республике (ДНР).

По факту подготовки к террористическому акту и незаконному хранению взрывных устройств в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ задержали жительницу Херсонской области за переводы денег ВСУ.