Жительница Херсонской области задержана за переводы денег ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 22 0

Возбуждено дело о госизмене.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Задержана россиянка, которая оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно полученным данным, в Херсонской области была задержана гражданка России, которая оказывала финансовую помощь украинским боевикам.

«В июле 2023 года я совершала через интернет–мессенджер перевод в одну из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ», — призналась задержанная.

Женщина отдавала личные сбережения для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, медикаментов и экипировки.

Следственным подразделением УФСБ России по Херсонской области было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В данный момент подозреваемая находится под стражей. Следствие по данному делу продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Екатеринбурге за призывы к совершению терактов задержан местный житель. Подозреваемый во время пребывания в Грузии подстрекал людей в социальных сетях совершать различные противоправные действия. Задержанный ранее был судим за хранение наркотиков.

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