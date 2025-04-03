Жительница Херсонской области задержана за переводы денег ВСУ

Задержана россиянка, которая оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно полученным данным, в Херсонской области была задержана гражданка России, которая оказывала финансовую помощь украинским боевикам.

«В июле 2023 года я совершала через интернет–мессенджер перевод в одну из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ», — призналась задержанная.

Женщина отдавала личные сбережения для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, медикаментов и экипировки.

Следственным подразделением УФСБ России по Херсонской области было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В данный момент подозреваемая находится под стражей. Следствие по данному делу продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Екатеринбурге за призывы к совершению терактов задержан местный житель. Подозреваемый во время пребывания в Грузии подстрекал людей в социальных сетях совершать различные противоправные действия. Задержанный ранее был судим за хранение наркотиков.