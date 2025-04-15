Новые сестры Хачатурян? В Москве 15-летняя девушка зарезала отца после ссоры

Две сестры утверждают, что мужчина постоянно их избивал и унижал.

В Юго-Западном административном округе столицы 15-летняя девушка зарезала отца. Об этом сообщил 5-tv.ru источник, близкий к ситуации.

Собеседник эксклюзивно рассказал, что 41-летний Роман часто выпивал, из-за чего ему часто нужны были деньги. Он постоянно брал кредиты, и в какой-то момент попал в черные списки банков. Утром он наехал на своих дочерей из-за выключенного телевизора, а затем сообщил старшей дочке, что ему срочно нужны финансовые средства, чтобы закрыть свои старые долги.

Отец потребовал от девушки, чтобы та взяла на себя кредит в размере 1,4 миллиона рублей. Когда дочь отказалась, мужчина начал угрожать тем, что сейчас потащит ее силой в банк, а после начал избивать. Отец схватился за нож и начал надвигаться на несовершеннолетнюю.

Младшая сестра испугалась за жизнь старшей и взяла холодное оружие. Чтобы защитить сестру, она ударила отца ножом в шею. Мужчина начал бегать по квартире, а через какое-то время упал. От полученного ранения он умер до прибытия скорой помощи.

Фото: Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu

Девушки рассказали, что отец постоянно их избивал, унижал и угрожал. В полицию раньше они не обращались, так как Роман их запугивал, и они боялись обратиться за помощью.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии и тщательно осматривается место происшествия. Следователи подтвердили, что, по предварительной информации, ранения мужчине нанесла его дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Японии спрятал жену в домашней морозильной камере после ее самоубийства. По данным полиции, вскрытие не выявило на теле женщины никаких повреждений, которые могли бы привести к смерти. Эксперты все еще выясняют, от чего она умерла.