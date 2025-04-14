Похороните меня в холодильнике: полиция нашла замороженную мужем женщину

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

В Японии трое мужчин заморозили женщину после ее самоубийства

Полицейские нашли замороженную мужем женщину

Фото: 5-tv.ru

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Следствие все еще разбирается в случившемся, кроме мужа задержаны еще двое мужчин.

Житель Японии спрятал жену в домашней морозильной камере после ее самоубийства. Об этом сообщается в материале издания Japan Times.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Нагахама, префектура Сига. Личность умершей была вскоре идентифицирована, это 57-летняя Марико Нонака. Ее муж, 63-летний уборщик Хидеки Нонака, был арестован.

В деле фигурируют еще двое подозреваемых: 49-летний Тацухико Ивасе и его безработный отец, 72-летний Коитиро Ивасэ, который живет вместе с ним. Муж покойной Хидеки Нонака, как полагают правоохранители, является дядей Тацухико. Все трое задержанных обвиняются в сговоре с целью хранения тела в морозильной камере дома Ивасе.

По данным полиции, вскрытие не выявило на теле женщины никаких повреждений, которые могли бы привести к смерти. Эксперты все еще выясняют, от чего она умерла. В морозилке Марико была обнаружена 2 апреля, правоохранители пришли проверить наводку, найденную в связи с другим инцидентом в префектуре Осака. Эта наводка — предсмертная записка, что говорит о возможном самоубийстве женщины.

Тело было обнаружено замороженным в скорченном положении, все еще в одежде, и, предположительно, хранилось в морозильной камере в течение длительного времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге пенсионер расчленил женщину и вынес ее останки в подъезд.

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