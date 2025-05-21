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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40

Нервный экзерсис: звезды на дорожке «Фишер. Затмение»

Реки игристого утешали взволнованные умы, ведь на Арбатской площади случился настоящий кошмар: светский раут сопроводили разговоры гостей про орудовавших в парках маньяках и сущность зла.

Холодный пот и мурашки — милый презентик для каждого посетителя. В Москве состоялась премьера криминального детектива «Фишер. Затмение».

Времена идут, а мы все помним: «зло умеет ждать». И жизнь обретает особый вкус, когда вспоминаешь, что вокруг попкорн и праздник, а не темный переулок.

Без кого сложно представить Елизавету Базыкину, что делала Елена Николаева под локтями у журналистов, почему нам нравится улыбка Гриши Верника, какой малинник у Леонида Каневского, — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.

Нервный экзерсис: звезды на дорожке «Фишер. Затмение»

1/14

Что еще сложнее — поймать Аллу Сигалову или нового маньяка? Пожалуй, это наш рекордсмен по быстрому проходу на дорожках и острым ответам.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

2/14

Хоть и не снималась в «Фишере», но нам все равно сложно представить Елизавету Базыкину без Янковского после их совместных проектов. И не пора ли нам самим отдохнуть от вечных клише?

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

3/14

В детстве темный переулок не такой страшный, как сейчас. У Милы Ершовой — мурашки, хотя улыбка все скроет.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

4/14

Алену Долголенко и здесь, и там стали показывать. А она, кажется, уже и свыклась с новым статусом — звезда!

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

5/14

То, как сбегает с дорожки Елена Николаева — искусство. Проползла под поднятыми микрофонами. Гениально!

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

6/14

В черном, но на позитиве. Наталья Власова решила выделиться светом в душе и легким настроением.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

7/14

Красной дорожки не было, поэтому красное пришлось надеть. Слава Копейкин, похоже, за традиционные ценности.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

8/14

Сергей Марин не изменяет брутальному покер фейсу и тотал блэк луку. Ну хоть что-то в этом мире стабильно.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

9/14

Улыбка Гриши Верника, как глоток свежего воздуха в любую непонятную минуту. Бодрит.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

10/14

Закрываем занавес по непростым ролям. Юлия Волкова откровенно высказалась о роли в «Тайге». Ждем актрису в новых психологических перерождениях.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

11/14

Подростковые проекты сменил на криминальную жесть — тяжелую, но важную и поучительную. Красивый полет, Александр Цой!

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

12/14

Инопланетная Соня Шидловская — разрыв шаблонов. Под занавес вечера неплохо ассоциируется с утренней пробежкой, кофе с собой, солнышком и наушниками.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

13/14

Леонид Каневский в малине! В свои 86 и на раутах бывает, и дам очаровывает. Кажется, стареть больше не страшно.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

14/14

Сценарист Андрей Золотарев с супругой будто бы самые спокойные и «классические» на этой «маньячной» вечеринке. Белые кроссовки выжили неудобные туфли из костюмного лука!

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака