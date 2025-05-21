Нервный экзерсис: звезды на дорожке «Фишер. Затмение»

Реки игристого утешали взволнованные умы, ведь на Арбатской площади случился настоящий кошмар: светский раут сопроводили разговоры гостей про орудовавших в парках маньяках и сущность зла.

Холодный пот и мурашки — милый презентик для каждого посетителя. В Москве состоялась премьера криминального детектива «Фишер. Затмение».

Времена идут, а мы все помним: «зло умеет ждать». И жизнь обретает особый вкус, когда вспоминаешь, что вокруг попкорн и праздник, а не темный переулок.

Без кого сложно представить Елизавету Базыкину, что делала Елена Николаева под локтями у журналистов, почему нам нравится улыбка Гриши Верника, какой малинник у Леонида Каневского, — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.