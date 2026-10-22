«Я уже возрастной»: от каких съемок отказывается Виталий Хаев

Актер Виталий Хаев отказывается от съемок с лошадьми без каскадеров

Актер театра и кино Виталий Хаев рассказал о профессиональном табу, которое связано со съемками верхом на лошади. По словам артиста, он не умеет управлять животными и не готов рисковать. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона ТНТ.

«Я уже возрастной артист, какие-то физические упражнения мне не очень нравятся. Самое главное, но мне постоянно предлагают в последнее время — это лошади. Я не могу кататься на них, ездить, ничего делать», — поделился актер.

Хаев вспомнил съемки фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна, в котором он сыграл Михаила Кутузова. Во время работы ему пришлось сесть на коня, который был непослушным и увез артиста в лес.

«Это для меня полное табу. Каскадера обязательно. Я не могу», — признался он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виталий Хаев готов изменить свою внешность, но при этом сохранить свое мировоззрение и жизненный опыт. По его словам, его старое восприятие жизни было бестолковым.

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