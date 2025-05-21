ФСБ задержала группу теневых банкиров в Петербурге

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Организаторы незаконной схемы заработали 287 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Почти 300 миллионов рублей заработала петербургская банда черных банкиров. Сотрудники ФСБ нагрянули домой к трем подозреваемым.

По версии следствия, подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денег. Все участники группы задержаны.

В ходе обысков изъяты документы на фиктивные фирмы, поддельные печати и банковские карты. За криминальный бизнес фигурантам грозит до семи дет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла два крупных транзитных канала поставок запрещенных веществ.

Перевозили груз гражданин Украины и его сообщник, который в 2022 году получил российское гражданство. Курьеры должны были отправить в Европу особо крупную партию из Латинской Америки.

Как сообщили в ФСБ, действовали перевозчики в интересах европейской преступной группировки. Силовики изъяли почти две тонны кокаина. Перекрыто два транзитных канала поставок. Уточняется, что владельцы груза также думали над сбытом части наркотика на территории России.

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