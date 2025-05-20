ФСБ пресекла два крупных транзитных канала поставок запрещенных веществ
Сотрудники спецслужб изъяли крупную партию кокаина при попытке перевозки ее через территорию России.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Кокаин на шесть миллиардов рублей не пропустили через Россию. Оперативники знали, когда и где остановить «ГАЗель», набитую брикетами с наркотиками.
Перевозили груз гражданин Украины и его сообщник, который в 2022 году получил российское гражданство. Курьеры должны были отправить в Европу особо крупную партию из Латинской Америки.
Как сообщили в ФСБ, действовали перевозчики в интересах европейской преступной группировки. Силовики изъяли почти две тонны кокаина. Перекрыто два транзитных канала поставок. Уточняется, что владельцы груза также думали над сбытом части наркотика на территории России.
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