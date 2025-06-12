Президент Республики Сербской Додик поздравил россиян с Днем России

Президент Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины, БиГ. — прим. ред.) Милорад Додик поздравил россиян с Днем России. Своему российскому коллеге Владимиру Путину и гражданам РФ он выразил свою признательность и глубокое уважение.

«Я сердечно поздравляю вас с 12 июня — Днем России, государственным праздником, символизирующим свободу, независимость и единство русского народа», — говорится в поздравлении.

Прежде соотечественникам передали привет и поздравления космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем России. Как отметил Зубрицкий, родина — это, в первую очередь, место силы, где человек сердцем чувствует связь с прошлым и строит будущее для своей семьи.

Вся страна ежегодно отмечает важный праздник — День России. Отмечается он 12 июня — в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В этот день в Кремле президент РФ Владимир Путин традиционно вручает государственные премии Российской Федерации. А в Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершаются вечерним салютом.

Нерабочий день установлен с 1991 года. В 2025 году праздник выпадает на четверг, поэтому россиян ждет трехдневная рабочая неделя с длинными выходными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин по видеосвязи открыл ряд крупных больниц и поликлиник по всей стране.