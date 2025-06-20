По делу об убийстве экс-мэра Самары задержали 78-летнюю пенсионерку

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

По версии следствия, женщина действовала в сговоре с его внучкой, которая расправилась с родственниками и избавилась от их тел.

По делу об убийстве бывшего мэра Самары задержали 78-летнюю пенсионерку

Фото: © РИА Новости/Юрий Стрелец

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Пенсионерке Таисии Киселевой предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Обвиняемая, действуя в сговоре с внучкой убитых супругов и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги мэра и реализовала его местному жителю более чем за один миллион рублей», — отмечают в ведомстве.

Пенсионерку отправили под домашний арест. Она отказалась от показаний. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства убийства Виктора Тархова и его супруги.

Известно, что Таисия Киселева является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели, которым в мае предъявили обвинения по делу об убийстве бывшего чиновника.

Обвинения в их адрес предъявили заочно, обоих объявили в международный розыск. По версии следствия, мужчина непосредственно участвовал в расправе над Тарховым и его супругой, а женщина была соучастницей.

Виктор Тархов и его жена Наталья не выходили на связь с декабря 2024 года. Друг экс-чиновника обратился в полицию с заявлением о пропаже 31 января.

Обвинение по делу об убийстве было предъявлено их внучке — Екатерине Бельской 7 февраля.

По версии следствия, женщина убила бабушку и дедушку, после чего расчленила. Камеры в подъезде дома, где она проживала , зафиксировали, как она выносит пластиковые емкости. 

Пока семью разыскивали, Бельская тем временем рассылала сообщения с их телефонов, параллельно продавая имущество покойных по поддельным доверенностям.

Виктор Тархов работал в должности мэра Самары с 2006 по 2010 годы. По истечении срока на высоком посту чиновник занимался предпринимательством в нефтяной сфере, а потом и вовсе отошел от дел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще известно об убийстве экс-мэра Самары и его жены.

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