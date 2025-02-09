Следователи тщательно изучают огромный мусорный полигон «Преображенка» под Самарой в поиске человеческих останков. Конкретно — бывшего мэра областной столицы Виктора Тархова и его жены. По версии следствия, после убийства их тела могли быть расчленены и разбросаны по мусорным контейнерам в разных районах города.

Главная подозреваемая — их единственная внучка Екатерина. Виктор Тархов в Поволжье человек известный, еще в 1990-е стал миллионером, управлял нефтеперерабатывающим заводом, владел десятком предприятий в разных сферах. С 2006 по 2010 год был мэром Самары.

Бизнес и карьеру строил по законам 1990-х — в него самого стреляли, его авто дважды взрывали. Но уцелел. Однако эпоха оставила неизгладимый отпечаток на его семье: единственная дочь в тюрьме, бывший зять в тюрьме. Единственная внучка, наследница семейного состояния, еще со школьных лет пошла по наклонной. И вот теперь подозревается в убийстве и расчленении собственных родственников.

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И все же, какие есть факты и доказательства тому, что именно на мусорной свалке закончил свою жизнь бывший «хозяин Самары»? Подробности расследования смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Самара. Подъезд элитной многоэтажки. Все двери закрыты, проход для СМИ запрещен. В ТСЖ заняли круговую оборону, на вопросы не отвечают. Местных жителей просят не пропускать в подъезды незнакомых, а СМИ не беспокоить владельцев квартир.

Местные жители и коммунальщики избегают камер. Именно в этом доме бесследно пропали два человека: бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга.

Виктор Тархов жил в элитном доме практически в самом центре Самары. Он хорошо охраняется и буквально напичкан камерами. Только у подъезда их три штуки, плюс три сбоку.

На записи одной из них четко видно Екатерину — внучку Тарховых. Сам Виктор у дома был замечен последний раз еще до Нового года. Тревогу забили друзья.

«Моя личная точка зрения, что их в живых нет. И что замешана в этом его внучка. Ему 77 лет должно было исполниться 3 января», — рассказал бывший коллега Виктора Тархова Александр Кузнецов.

Друзья звонили Тарховым, но трубку никто не брал, лишь подозрительные сообщения в ответ: «Болен, не могу говорить, все вопросы — к внучке».

Последние полтора месяца Екатерина полностью распоряжалась имуществом близких: продала автомобиль по рукописной доверенности, избавилась от золотых украшений и бытовой техники, а также сняла 300 тысяч рублей — дивиденды деда в компании его друга.

«В компанию стала приезжать внучка с доверенностями, документами, с подозрительными подписями. Пытались связаться с Виктором Тарховым, но он не отвечал на звонки», — рассказала блогер, журналист Ксения Штефан.

По версии следователей, во время последней встречи, еще месяц назад, девушка и расправилась со своими родственниками.

Перед тем как совершить задуманное, Екатерина долго готовилась. В обычном строительном магазине она купила мусорные пакеты, пилу, заказала пластиковые бочки по сто литров. Самое главное — бытовая химия, чтобы после избавиться от следов преступления.

Вот на кадрах Екатерина выносит одну из бочек, в ней, судя по всему, остатки тел близких. Чтобы запутать следствие, внучка не стала избавляться от улик рядом с домом, а развезла их по всему городу. Возможно, девушка убивала не одна. Сейчас следователи прорабатывают все версии.

Эта история взбудоражила весь город. Тархов — фигура неоднозначная и многим здесь знакомая. Его политическая карьера началась еще в 1990-х, он был председателем Куйбышевского облисполкома, руководил промышленными предприятиями. В 2006 году занял кресло мэра Самары.

«Как мэр города он себя с положительной стороны не проявил, будучи полностью зависим от финансово-промышленных групп, которые привели его к власти, на всех должностях расставил выходцев из этих структур, глав районов, руководителей департаментов, а сам был практически английской королевой», — депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Тархов часто попадал в скандалы. Зимой 2008 года в Самаре был сильнейший снегопад, региональные власти объявили режим ЧС, а мэр в это время пропал. Поговаривают, что рыбачил в Европе.

«У него был дом в Финляндии, насколько я знаю, он туда постоянно ездил. В 2010 году это уже все было», — рассказала знакомая Виктора Тархова Анастасия Кнор.

Следователи попытались обвинить мэра в плохой организации уборки улиц. Дело до суда так и не дошло. А вот дочь Людмилу, которая раньше была замужем за местным авторитетом Сергеем Логиновым по прозвищу «Лорд», осудили за вымогательство. Она требовала деньги от бывшего бизнес-партнера отца.

«Сам Александр Владиленович говорил, что никакого займа не было. Просто Тархова шантажировала его неким компроматом и вымогала деньги», — дополнила блогер, журналист Ксения Штефан.

Сейчас Людмила отбывает наказание за решеткой. Ее дочь — Катя — не отстает от родителей. Пошла по наклонной, пристрастилась к наркотикам и влезла в долги. Судя по данным из базы Федеральной службы судебных приставов только официальным, по которым открыт исполнительные производства, у Екатерины долг почти 700 тысяч рублей.

«Люди, знакомые с дочерью, говорили, что она наркоманка. Причем жесткая такая. Говорят, он ей снимал квартиру», — добавила знакомая Виктора Тархова Анастасия Кнор.

Хотя их квартира в центре Самары пустовала. Также Тархов владел парой коттеджей в Подмосковье. Еще одной квартирой в Самаре и недвижимостью за границей. Именно имущество общей стоимостью почти 145 миллионов рублей могло стать причиной жестокого убийства.

Квартиру внучке дедушка снимал недалеко от своего дома на улице Самарской. Здесь, за этой дверью, Екатерина и проживала со своим сыном. Сейчас дверь опечатана.

Именно сюда нагрянули оперативники. Пять часов они не могли попасть в квартиру. Девушка закрылась и никого не пускала. Консьержке пришлось выдумать легенду, что Катя топит соседей снизу. Помогло. Двери открылись — Екатерина устроила представление.

Больше шести часов шли следственные действия, давать показания Екатерина сразу отказалась. С сыном девушки сидела консьержка, она же была понятой.

«В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефон и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Еще одна улика — это биологические следы, которые удалось собрать в квартире Тарховых. Кому они принадлежат — устанавливает лабораторная экспертиза.

Больше двух часов следователи и полицейские провели на мусорном полигоне «Преображенка» под Самарой. 150 человек и специальная техника искали улики на разных участках этой горы мусора.

«Преображенка» — основной мусорный полигон Самары. Большая часть отходов с городских улиц свозится сюда, поэтому оперативники тут с первых дней. Но искать улики здесь — словно иголку в стоге сена.

Екатерина арестована. Ее шестилетнего сына забрали родственники. Папа — житель Израиля, им практически не интересуется. Воспитывали мальчика прадедушка и прабабушка.