Юсуповский нихао: звезды на премии «Хрустальная Турандот»

Русская природа волновалась с нами! Шелест леса перебивал овации, а зашедшее солнце и кроваво-красная подсветка в стиле «Сумерек» — страшно подняли градус прохладного вечера очень жаркой церемонии!

Вспотеть от волнения и даже от проделанных десяти тысяч шагов от входа до ковровой дорожки не удалось! Конечно, этому помешали успокаивающие взмахи азиатских веерочков и их милейшие китайские обладательницы, которые стояли почти за каждым поворотом.

«Нихао! Турьяндот? Вьям тюда», — вот так на ломаном русском очаровательные жители «поднебесной» ориентировали заблудившихся гостей на просторах Юсуповского дворца в заповеднике «Архангельское».

Между прочим, статуэтки на XXXIII премии «Хрустальная Турандот» в этом году стали еще хрустальнее, ведь делают их руки Александра Фокина — мастера, любящего свою родину! Прошлого, как сказали, пришлось заменить, поскольку его унесло европейскими ветрами… Но, благо, через призму Турандот все сердца как под микроскопом — тепло к Отечеству не скроешь!

О чем знает Евгений Писарев, куда смотрит семья Антона Шагина, почему стразы сияют ярче глаз Ани Чиповской, как комментирует Илья Авербух образ жены, что прибавило хруста статуэтке «Турандот» по мнению Бориса Берникова, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.