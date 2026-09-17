Зеркальный коридор и джакузи с видом: как выглядит новая квартира Долиной за 220 млн

В Сети появились кадры интерьера новой пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной

В сети появились кадры интерьера пятикомнатной квартиры народной артистки России Ларисы Долиной на улице Фотиевой в Москве. Об этом сообщает 5-tv.ru и публикует фотографии.

Речь идет об объекте площадью 266 квадратов на четвертом этаже 21-этажного монолитного дома 2007 года постройки.

Интересно, что объявление о продаже за 220 миллионов рублей висело до 22 января 2026 года.

Что касается интерьера, он разительно отличается от того, что Долина сотворила в прежнем жилье: тут уже не нашлось места зеленой кухне и тропической ванне с сине-фиолетовыми обоями.

Первое, что бросается в глаза, — зеркальный коридор и панорамные окна гостиной площадью 56,5 квадрата — по метражу полноценная трехкомнатная квартира. Кухня на 16,6 квадрата с деревянным гарнитуром и каменной барной стойкой на таком фоне выглядит скромно. Зато один из трех санузлов занимает 24,2 квадрата — больше иной студии в столице. Здесь же располагаются трехметровая сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы.

Всего в квартире три спальни. Вероятно, две из них — для дочери певицы Ангелины и внучки Александры. Долина признавалась, что оформила новое жилье на наследницу, наученная горьким опытом истории с мошенниками.

Скандал с квартирой Ларисы Долины

В 2024 году аферисты, представившись сотрудниками спецслужб, убедили певицу продать ее квартиру в Хамовниках и перевести вырученные средства на так называемый безопасный счет. Поняв, что стала жертвой обмана, Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Первые инстанции встали на ее сторону, однако Верховный суд в итоге закрепил право собственности за новой владелицей Полиной Лурье — покупательницей, не знавшей о криминальной подоплеке.

Так артистка осталась и без денег, и без жилья.

В начале 2026 года Долина снимала квартиру, а уже летом сообщила журналистам, что влиятельные друзья подарили ей жилплощадь. Тогда же Лефортовский суд Москвы взыскал свыше 114 миллионов рублей с мошенников, провернувших схему с недвижимостью певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что элитное жилье в столичном ЖК, преподнесенное в дар народной артистке России Ларисе Долиной, может быть изъято. Когда-то квартиру регистрировали на бизнесмена и джазового пианиста Игоря Райхельсона. В марте текущего года мужчину заочно арестовали в рамках дела о растрате 6,5 миллиарда рублей корпорации «ВСМПО-Ависма». Свою вину он отрицает.

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